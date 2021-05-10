Верратти имеет шанс восстановиться к Евро-2020 – врачи успокоили итальянских фанатов
19:17 - Читати українською
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прошел детальное обследование.
Травма Марко Верратти оказалась не слишком серьезной, на восстановление от забоя правого колена хавбек потратит около трех недель, сообщает L'Equipe.
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Таким образом, ключевой игрок сборной Италии сможет вернуться к Евро-2020, хотя игроку пророчили обратное. Верратти провел 31 поединок в составе ПСЖ во всех турнирах текущего сезона, записав в свой актив 6 результативных передач.
"Скуадра Адзурра" на групповом этапе Евро-2020 встретится с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.
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