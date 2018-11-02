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Верратти был арестован полицией за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

16:06 77 Читати українською
Верратти был арестован полицией за управление автомобилем в нетрезвом состоянии
Марко Вератти / AFP

Хавбек парижан Марко Верратти попал в неприятную ситуацию. Итальянец оказался в вытрезвителе в ночь со вторника на среду.

25-летний игрок ПСЖ был арестован в ночь со вторника на среду на кольцевой дороге в 13-м округе Парижа из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения, сообщает L'Équipe со ссылкой на источник в полиции. 25-летнему футболисту грозит лишение водительских прав на длительный срок.

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Отмечается, что уровень алкоголя в крови полузащитника составил 0,49 промилле (норма – 0,20). После инцидента работники правоохранительных органов увезли Верратти в вытрезвитель. Позже футболист был вызван в отдел полиции.

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Марко Верратти Марко Верратти Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция
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