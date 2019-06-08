Верратти – об обвинении Неймара в изнасиловании: Завистники вставляют ему палки в колеса

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти высказался о деле против партнера по парижскому клубу Неймара.

"У него и так был сложный период. Тем более сейчас, когда он травмирован. Я переживаю за него.

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У людей сложился образ Неймара, который совершенно не соответствует действительности. Я знаю, что он честный парень и командный игрок, который живет ради футбола.

Есть множество людей, которые ему завидуют и вставляют палки в колеса", – сказал Верратти в комментарии L'Equipe.

Напомним, на Неймара подали в суд по обвинению в изнасиловании. Сам бразилец заверил, что интимные отношения с истицей были по обоюдному согласию.

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