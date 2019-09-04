Верратти – о трансфере Икарди: Его переход в ПСЖ стал для меня приятным сюрпризом

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал трансфер Мауро Икарди в парижский клуб.

"Переход Мауро Икарди в ПСЖ стал приятным сюрпризом. До вчерашнего дня я не ожидал, что это произойдет. Он нам поможет.

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У нас хороший состав, но конкуренция заставляет игроков прогрессировать. Если вы хотите побеждать и быть конкурентоспособными в каждом турнире, у вас должны быть такие футболисты, как Мауро.

В мире не так много игроков, способных так играть в штрафной соперника. Он поможет нам, поможет нашему развитию и будет прогрессировать сам", – поделился Верратти в комментарии Rai Sport.

Напомним, ПСЖ арендовал опального форварда "нерадзурри" за 5 млн евро с правом выкупа за 65.

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