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Верратти – о трансфере Икарди: Его переход в ПСЖ стал для меня приятным сюрпризом

12:12 10 Читати українською
Верратти – о трансфере Икарди: Его переход в ПСЖ стал для меня приятным сюрпризом
Мауро Икарди / фото ФК ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал трансфер Мауро Икарди в парижский клуб.

"Переход Мауро Икарди в ПСЖ стал приятным сюрпризом. До вчерашнего дня я не ожидал, что это произойдет. Он нам поможет.

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У нас хороший состав, но конкуренция заставляет игроков прогрессировать. Если вы хотите побеждать и быть конкурентоспособными в каждом турнире, у вас должны быть такие футболисты, как Мауро.

В мире не так много игроков, способных так играть в штрафной соперника. Он поможет нам, поможет нашему развитию и будет прогрессировать сам", – поделился Верратти в комментарии Rai Sport.

Напомним, ПСЖ арендовал опального форварда "нерадзурри" за 5 млн евро с правом выкупа за 65.

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Мауро Икарди Мауро Икарди Марко Верратти Марко Верратти ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Трансферы ПСЖ
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