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Верратти – о финале Лиги чемпионов: Важнейшие 90 минут нашей жизни и истории клуба

20 августа 23:12 - Читати українською
Верратти – о финале Лиги чемпионов: Важнейшие 90 минут нашей жизни и истории клуба
Марко Верратти / Getty Images

Хавбек ПСЖ Марко Верратти зарядил партнеров эмоциями перед решающим матчем Лиги чемпионов против Баварии.

 

"Лига чемпионов всегда сложная, но мы проводим невероятное путешествие. У нас осталось 90 минут. Это важнейшие 90 минут нашей жизни, как футболистов, и истории клуба. Вы должны быть готовы.

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Я чувствую себя лучше, понемногу работаю с командой. Восстановление от травмы было довольно тяжелым для меня. Я работал в группе последние 2-3 дня и сделаю все, чтобы сыграть в матче. Я был доступен в полуфинале, но все будет решать тренер", –приводит слова Верратти Goal.

Напомним, финальная встреча Лиги чемпионов 2019/20 состоится в воскресенье, 23 августа. Стартовый свисток на лиссабонском стадионе да Луж прозвучит в 22:00 по Киеву.

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ПСЖ - Бавария Лига чемпионов Марко Марко Верратти ПСЖ ПСЖ
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