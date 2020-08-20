Верратти – о финале Лиги чемпионов: Важнейшие 90 минут нашей жизни и истории клуба

"Лига чемпионов всегда сложная, но мы проводим невероятное путешествие. У нас осталось 90 минут. Это важнейшие 90 минут нашей жизни, как футболистов, и истории клуба. Вы должны быть готовы.

ПСЖ – Бавария: решающий матч Лиги чемпионов обслужит арбитр-дебютант еврокубковых финалов

Я чувствую себя лучше, понемногу работаю с командой. Восстановление от травмы было довольно тяжелым для меня. Я работал в группе последние 2-3 дня и сделаю все, чтобы сыграть в матче. Я был доступен в полуфинале, но все будет решать тренер", –приводит слова Верратти Goal.

Напомним, финальная встреча Лиги чемпионов 2019/20 состоится в воскресенье, 23 августа. Стартовый свисток на лиссабонском стадионе да Луж прозвучит в 22:00 по Киеву.

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