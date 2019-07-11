Верпаковскис: Если брать результаты последних лет, то Шахтер популярнее Динамо в Европе

Бывший форвард Динамо Марис Верпаковскис рассказал, какой украинский клуб самый популярный в Европе.

"Какой украинский клуб сейчас более популярен в Европе? Если брать результаты последних лет и трансферы игроков в Европу – это, конечно же, Шахтер. Но, если брать имя и традиции, то Динамо выше, чем "горняки".

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Полуфинал Лиги чемпионов, Шевченко, Ребров, Лобановский. Все до сих пор это помнят, и знают Динамо. А Шахтер в последнее время сделал большой рывок", – цитирует Верпаковскиса Sport Arena.

Напомним, латвиец выступал в составе киевского Динамо с 2004 по 2007 годы и однажды стал чемпионом Украины, а также трижды выиграл национальный Кубок.

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