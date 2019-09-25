toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Верпаковскис: Бразильцы Динамо часто устраивали микроконфликты

10:54 95 Читати українською
Верпаковскис: Бразильцы Динамо часто устраивали микроконфликты
Марис Верпаковскис / Delfi

Экс-нападающий киевского Динамо Марис Верпаковскис вспомнил период выступлений в киевском клубе.

"Когда был Диого Ринкон один, он показывал сумасшедший футбол, был суперигрок не только на поле, но и в раздевалке всегда общался. Но когда приехало еще несколько бразильцев, это привело к обратному эффекту. Они стали жить по своим правилам, устанавливать их в команде. Периодически случались микроконфликты.

"Было страшно переходить в Динамо", – Верпаковскис вспомнил свой трансфер в киевский клуб

Родриго был сумасшедший. С ним было трудно. Дисциплина – не его. Неуправляемый был. Хороший игрок, но тренерскому корпусу было с ним трудно", – цитирует Верпаковскиса Footballhub.

Напомним, латвиец выступал в составе киевского Динамо с 2004 по 2007 гг. и однажды стал чемпионом Украины, а также трижды выиграл национальный Кубок.

"Созвонились с Марадоной – он меня поблагодарил". Игорь Беланов – как получить "Золотой мяч" и не забить пенальти

blog_ava
"Созвонились с Марадоной – он меня поблагодарил". Игорь Беланов – как получить "Золотой мяч" и не забить пенальти
10:05
1179
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Диого Ринкон Марис Верпаковскис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лунин попал в топ-40 номинантов на Golden Boy-2019
    Іспанія — 24 сент117 Лунин попал в топ-40 номинантов на Golden Boy-2019
4
час
:
15
мин
Мариуполь
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук