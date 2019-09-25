Верпаковскис: Бразильцы Динамо часто устраивали микроконфликты

Экс-нападающий киевского Динамо Марис Верпаковскис вспомнил период выступлений в киевском клубе.

"Когда был Диого Ринкон один, он показывал сумасшедший футбол, был суперигрок не только на поле, но и в раздевалке всегда общался. Но когда приехало еще несколько бразильцев, это привело к обратному эффекту. Они стали жить по своим правилам, устанавливать их в команде. Периодически случались микроконфликты.

"Было страшно переходить в Динамо", – Верпаковскис вспомнил свой трансфер в киевский клуб

Родриго был сумасшедший. С ним было трудно. Дисциплина – не его. Неуправляемый был. Хороший игрок, но тренерскому корпусу было с ним трудно", – цитирует Верпаковскиса Footballhub.

Напомним, латвиец выступал в составе киевского Динамо с 2004 по 2007 гг. и однажды стал чемпионом Украины, а также трижды выиграл национальный Кубок.

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