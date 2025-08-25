В понедельник, 25 августа, состоялись несколько поединков Серии А сезона 2025/26. Счета и видеообзоры матчей смотрите на "Футбол 24".

Серия А, 1-й тур

Удинезе – Верона – 1:1

Голы: Кристенсен, 53 – Сердар, 73

Интер – Торино – матч начнется в 21:45.

Все основные события матча Удинезе – Верона произошли во втором тайме: обе команды забили после розыгрыша угловых. Кристенсен замкнул головой навес Ловрича, а Сердар – после передачи Джоване.

Серия А: Фиорентина упустила победу на 90+4, Лацио уступил в Комо – у Паса гол+ассист

В концовке матча хозяева поля были близки к победе: Камара попал в перекладину из пределов штрафной площади. Ранее каркас ворот также беспокоили Джоване и Саррага.

Верона может внести этот матч себе в актив, поскольку перед игрой считалась крупным аутсайдером. Тем не менее, наставник гостей Паоло Дзанетти уклонился от ответа на вопрос, согласится ли он на ничью.

Новичок Серии А отобрал очки у Аталанты, Ювентус разобрался с Пармой, несмотря на удаление