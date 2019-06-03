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Верона вернулась в Серию А

09:52 49 Читати українською
Верона вернулась в Серию А
Верона / ФК Верона

Верона разгромила Читаделлу в финале плей-офф и вышла в Серию А.

Серія Б. Плей-офф, финал (первый матч – 0:2)

Верона – Читаделла – 3:0

Голы: Цакканьи, 27, Ди Кармине, 69, Лариби, 83

Удаления: Пароди, 62, Проя, 77 (оба – Читаделла)

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Верона в ответном матче финала плей-офф за право выхода в Серию А дома принимала Читаделлу. Перед хозяевами стояла трудная задача отыграть дефицит в 2 мяча.

После первого тайма Верона минимально выигрывала благодаря голу Цакканьи, а после перерыва гости остались сначала вдесятером, а позже – вдевятером. Хозяева этим воспользовались и отличились еще дважды, выйдя в итоге в серию А после года отсутствия.

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