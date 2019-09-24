Верона в родных стенах расписала ничью с Удинезе: 5-й тур Серии А, матчи вторника

В рамках матча 5-го тура чемпионата Италии между Вероной и Удинезе голов не забивали.

Чемпионат Италии 2019/20, 5-й тур

Верона – Удинезе – 0:0

Брешия – Ювентус – начало в 22:00

Первый тайм поединка между Вероной и Удинезе не был слишком интересным для зрителей, хотя острее выглядели фриульцы. Так, на 11-й и 20-й минутах голкиперу хозяев пришлось поработать при ударах Барака, а на 34-й со средней дистанции неплохо приложился Лазанья – также без проблем для Сильвестри. После перерыва несколько активнее забегали веронцы, которые могли выйти вперёд после выстрелов Рахмани и Амрабата на 52-й и 64-й, но теперь классно играл вратарь Удинезе. На 76-й минуте произошел самый острый момент поединка – Стемпинский ударом головой замкнул подачу с фланга, но попал в перекладину. В конце концов, в обоюдной борьбе матч подошел к концу, так и не подарив тифози голов.