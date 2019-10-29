Верона в гостях одолела Парму: 10-й тур Серии А, матчи вторника

В матче 10-го тура Серии А Парма дома минимально уступила Вероне (0:1).

Чемпионат Италии, 10-й тур

Парма – Верона – 0:1

Гол: Лазович, 10

Брешия – Интер – начало матча в 22:00

Парма в родных стенах принимала Верону. Гости неожиданно быстро сумели открыть счет – Дарко Лазович выиграл подбор вблизи штрафной соперника и ударом метров с 20-ти снял паутину с девятки ворот Сепе. Парма имела свои моменты, Жервиньо мог дважды забивать в первом тайме, но то не хватало точности, то спасал голкипер гостей. После перерыва Парма выглядела намного острее на фоне примерно равной игры, но до финального свистка так и не смогла отквитать хотя бы один мяч – минимальная победа "желто-синих" в итоге.

Лунин едет в Барселону, очередной топ-экзамен для Малиновского, битва титанов в Англии – топ-матчи евромидуика