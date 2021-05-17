Домашний поединок Вероны против Болоньи закрывал программу 37-го тура Серии А. Обе команды уже не имели турнирных задач в чемпионате, однако они серьёзно задолжали собственным болельщикам – хозяева не знали побед в семи матчах подряд, а гости не выиграли ни один из последних пяти. Закрывать сезон с такими ужасными сериями футболисты, конечно же, не хотели.

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Веронцы так сильно настроились, что забили уже на 2-й минуте встречи в результате подачи с углового. Гюнтер принял мяч на правом краю штрафной и коряво пробил куда-то в сторону от ворот, но Фараони сумел подправить мяч в сетку – 1:0! Впрочем, в середине первого тайма Болонья отыгралась благодаря навесу Лазовича со стандарта и дальнейшего прострела, который с шести метров замкнул Де Силвестри. 1:1!

На перерыв футболисты отправились именно с этим счётом, хотя на 40-й минуте Калинич мог вывести Верону вперёд ударом головой из пределов вратарской. Гостей спасла перекладина, однако уже через семь минут после старта второго тайма Никола таки отличился – экс-днепрянин эффектным выстрелом с острого угла замкнул передачу Лазовича на ближнюю штангу. 2:1! Это был уже 40-й гол Калинича в Серии А. С момента его дебюта в Италии в 2015 году ни один хорват, кроме Перишича, не забил столько.

Впрочем, последнее слово в этом матче осталось за Болоньей. На 82-й минуте с правого фланга последовала подача, которая удачно срикошетила на линию вратарской под вбегание Паласио – Родриго догнал мяч и вколотил его в ворота. 2:2! Этот гол установил окончательный счёт встречи. Ничья!

Таким образом, Верона и Болонья остались на 10-й и 11-й позициях соответственно, держась на дистанции в три очка друг от друга.

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