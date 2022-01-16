Чемпионат Италии 2021/22, 22-й тур

Сассуоло – Верона – 2:4

Голы: Скамакка, 54, Дефрель, 67 – Капрари, 37, Барак, 44, 57 (пен), 90+4

Венеция – Эмполи – начало в 16:00

Рома – Кальяри – начало в 19:00

Программу дня в Италии открывал домашний поединок Сассуоло против Вероны. Первый тайм "нероверди" провалили капитально, пропустив три гола – гости забили на 16-й минуте усилиями Гюнтера, которому удалось замкуть подачу из глубины, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Во второй раз хозяева пропустили на 37-й минуте, однако тут всё было чисто – Капрари получил скидку от Барака на край штрафной и выстрелил точно в дальний угол. Ещё через 7 минут Барак отличился сам благодаря навесу с углового: защитник выбил мяч прямо у Антонина – от него сфера и залетела в ворота. 0:2!

В начале второго тайма Сассуоло отыграл один гол благодаря кроссу с правого фланга и эффектному замыканию от Скамакки, но уже через три минуты Верона восстановила своё преимущество с пенальти (его реализовал Барак). На 67-й минуте хозяева снова сократили отставание в счёте – это свежий Дефрель замкнул подачу с углового. 2:3! К сожалению для "нероверди", развить успех не удалось, а в компенсированное время Барак ещё и хет-трик оформил. 2:4! Веронцы празднуют победу.

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