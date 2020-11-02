Казалось бы, заключительный матч 6-го тура Серии А между Вероной и Беневенто не может быть интересным, однако с Украиной его связывало аж два футболиста. Оба выступают за веронцев – и если экс-днепрянина Николу Калинича, вышедшего в старте, мы все знаем, то фамилия 18-летнего Маттео Кансельери в запасе вряд ли вызвала какие-то эмоции. Между тем, воспитанник Ромы – именно тот болбой, которого Факундо Феррейра оттолкнул в матче Шахтера в 1/8 финала ЛЧ на Стадио Олимпико два года назад.

Факундо Феррейра грубо оттолкнул боллбоя в матче с Ромой

Верона вышла вперёд уже на 13-й минуте: Дзакканьи получил пас пяткой на левый фланг, после чего прострелил на ближнюю штангу – Барак замкнул в касание. 1:0. До перерыва команды обменялись несколькими неплохими моментами, но счёт не изменили. Беневенто удалось отыграться аж на 56-й вследствие проникающей передачи Капрари на правый край штрафной, после чего Лападула пробил в дальний угол. Впрочем, уже через семь минут всё тот же Барак восстановил преимущество хозяев, расстреляв правую девятку метров с 17-ти.

На 73-й минуте дела подопечных Филиппо Индзаги стали совсем плохи – они остались в меньшинстве (красную получил Капрари). Верона же быстро реализовала большинство, на 77-й забив третий гол – это Лазович головой замкнул подачу Димарко. 3:1. Этот гол оказался последним во встрече. Хозяева празднуют победу.

Верона набрала 11 очков и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице, оставив за спиной Рому и поравнявшись с Наполи и Интером. Беневенто, имея в активе 6 зачётных баллов, опустился на четырнадцатую строчку в Серии А.

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