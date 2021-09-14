52-летний алленаторе отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Болонья в родных стенах минимально победила Верону

Вместе с Ди Франческо лагерь "мастифов" покинул весь тренерский штаб. В Вероне специалист поработал всего 3 месяца. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты. Веронцы стартовали в Серии А с трех поражений подряд – от Сассуоло (2:3), Интера (1:3) и Болоньи (0:1).

Напомним, что Эусебио Ди Франческо в прошлом сезоне работал с Кальяри. Ранее он также тренировал Лечче, Пескару, Виртус Ланчано, Сампдорию, Сассуоло и Рому. С последней выходил в полуфинал Лиги чемпионов 2017/18, оформив невероятный камбэк против Барселоны Месси (3:0 после поражения 1:4 в первом матче).

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