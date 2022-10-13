Молодой специалист Сальваторе Боккетти попробует свои силы в Серии А, пытаясь вытащить Верону из зоны вылета.

Боккетти стал новым тренером Вероны, сообщает официальный сайт клуба. 35-летний специалист заменил в должности Габриэле Чоффи.

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Боккетти только год назад завершил игровую карьеру. Прошлый сезон он провел в тренерском штабе Вероны помощником Игоря Тудора. Нынешний сезон Сальваторе начинал в роли тренера молодежной команды Вероны. У специалиста пока нет Pro лицензии УЕФА.

Верона после 9 туров Серии А оказалась в зоне вылета, набрав 5 очков. Перед Боккетти стоит логичная задача сохранить прописку в элите. В его активе – опыт пяти матчей за сборную Италии.