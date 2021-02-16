Парма приехала в гости в Верону в попытке прервать 13-матчевую безвыигрышную серию, в которой девять матчей составляли поражения. Да и спасительная семнадцатая позиция в таблице располагалась уже на расстоянии четырех очков. Словом, гостей устраивала только победа.

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"Крестоносцы" начали агрессивно, что вылилось в гол уже на 8-й минуте встречи – это Куцка реализовал пенальти. 0:1! Впрочем, уже через пять минут веронцы сравняли счёт в результате подачи с правого фланга и скидки под удар Ди Марко в дальний угол. Мяч и так залетел бы в ворота, однако хавбек Пармы – Грасси – подрезал его в собственные ворота, чтобы гол случился наверняка. 1:1!

Ди Марко и Лазанья могли вывести хозяев вперёд ещё в первом тайме, однако Федерико не хватило точности, а выстрел Кевина потащил голкипер. До перерыва счёт так и не изменился, что оставляло Парме надежду на победу, однако её разрушил Барак – на 62-й минуте Антонин замкнул подачу с углового. 2:1! Это был не только победный, но и 1000-й гол Вероны в Серии А. В Италии есть только 19 команд с показателем 1000+ в элите.

Таким образом, Верона набрала 33 очка и осталась на девятой позиции в турнирной таблице. Парма, имея в активе 13 зачётных баллов и 14 матчей подряд без побед, идёт предпоследней.

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