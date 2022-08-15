Верона – Наполи – 2:5 – видео голов и обзор матча
22:27 - Читати українською
Верона уступила Наполи в рамках 1-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
29’ Кевин Лазанья
48’ Тома Анри
Виктор Осимхен 45+3’
Пётр Зелиньски 55’
Маттео Политано 79’
29’ Кевин Лазанья
48’ Тома Анри
45+3’ Виктор Осимхен
55’ Пётр Зелиньски
79’ Маттео Политано
Обе команды претерпели кардинальные изменения в межсезонье. Наполи попрощался с несколькими лидерами, а Верона сменила главного тренера и традиционно перетрусила состав.
Наполи разгромил Верону в эффектном матче с семью голами
Новички обоих коллективов дали результат. Хвича Кварацхелия сравнял счет в первом тайме, а Тома Анри сделал это же во втором. Наполи, в итоге, сумел сломить сопротивление хозяев, устроив разгром. Счет мог быть еще более унизительным, но мяч Унаса отменили из-за офсайда.
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