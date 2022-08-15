Верона уступила Наполи в рамках 1-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Обе команды претерпели кардинальные изменения в межсезонье. Наполи попрощался с несколькими лидерами, а Верона сменила главного тренера и традиционно перетрусила состав.

Наполи разгромил Верону в эффектном матче с семью голами

Новички обоих коллективов дали результат. Хвича Кварацхелия сравнял счет в первом тайме, а Тома Анри сделал это же во втором. Наполи, в итоге, сумел сломить сопротивление хозяев, устроив разгром. Счет мог быть еще более унизительным, но мяч Унаса отменили из-за офсайда.