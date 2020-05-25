Вероятность рестарта УПЛ 30 мая не очень высокая, – Денисов

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что запланированный рестарт УПЛ может не состояться 30 мая.

"Сейчас нет никаких раздоров или споров между клубами – у всех есть единое понимание того, что необходимо возобновить сезон. Нет ни одного клуба, который стоит на позиции "нет" – все хотят играть в футбол. Есть еще такая вероятность, что наша Премьер -Лига вернется 30 мая. Скажем так, вероятность не очень высока.

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На понедельник назначена встреча руководства УАФ и УПЛ с министерством здравоохранения Украины. Будет решаться вопрос увеличения квоты в протоколе с пятидесяти человек, которые присутствуют на спортивных соревнованиях, до двухсот. Если в понедельник эта квота будет увеличена, то станет понятно, что можно возобновить чемпионат Украины уже со следующих выходных. Есть 10-15 процентов такой вероятности. Если не успевают, футбол увидим с 6 июня", – цитирует Денисова официальный сайт ТК Футбол.

Напомним, чемпионат Украины среди команд УПЛ был приостановлен после 23 туров из-за пандемии коронавируса. Лидирует Шахтер, опережает Динамо и Зарю на 13 очков.

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