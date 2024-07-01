"Мы запомним первый тайм, когда мы были хорошо организованы. Решили отдать мяч Испании и хорошо защищались вместе.

Гол без ударов в створ в видеообзоре матча Испания – Грузия – 4:1

Переломным моментом матча стал первый гол Испании, когда наш игрок (Отар Китеичвили) получил травму, мяч не вышел, а судья ничего не сказал. Мората явно находился в положении вне игры, когда он Родри бил, и вы можете видеть на фото, что нашему вратарю пришлось двигаться, чтобы достать мяч. Вероятно, что в автобусе VAR было отключение электроэнергии, я не знаю.

Жаль, потому что при счете 1:0 в перерыве у нас было бы на несколько процентов больше энергии. Но в целом Испания была намного сильнее. Имея на два дня меньше времени на восстановление, мы физически взорвались во втором тайме. Обидно, но мы покинули чемпионат Европы досрочно, и я надеюсь, что мы уедем из Грузии с хорошим имиджем. Игроки этого заслуживают", – цитирует Вилли Саньйоля L'Equipe.

Напомним, Грузия впервые в истории играла в плей-офф Евро. В 1/8 финала подопечные французского специалиста проиграли Испании (1:4).

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