Гави перенес операцию на колене после того, как консервативное лечение не дало результатов. Срок восстановления игрока оценивается примерно в 4-5 месяцев. Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.

Барселона отказалась подписывать замену Гаве – у боссов клуба есть серьезный аргумент

"Те, кто меня знают, знают, что я вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать Барсу и своих людей до самого конца. Настоящий чемпион рождается не в моменты успеха, а когда он поднимается после падения. Спасибо всем за ваши слова поддержки и любви! Вперед, Барса", – написал Гави в Instagram.

"Мой воин, уверен, ты скоро вернешься и будешь лучшим, как всегда. Ничто не сможет остановить тебя, мы все ждем тебя. Желаю сил", – ответил ему Ламин Ямаль.

Барселона разгромила Хетафе – Ферран Торрес оформил дубль, Рашфорд отдал ассист