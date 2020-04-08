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"Вернули в Динамо, когда я уже ехал в аэропорт": Сидорчук – о сорванном трансфере за границу

8 апреля 23:24 49 Читати українською
"Вернули в Динамо, когда я уже ехал в аэропорт": Сидорчук – о сорванном трансфере за границу
Сергей Сидорчук / Фото из открытых источников

Полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, как чуть не перешел в один из турецких клубов.

"Мне бы хотелось как-то поиграть в другом чемпионате. Но сейчас я больше сконцентрирован на выступлениях за Динамо. В прошлом году я уже ехал в аэропорт, чтобы улететь в один из турецких клубов, но меня по дороге вернули обратно в Динамо. Планировалась аренда с правом выкупа.

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Как я отнесся к этой ситуации? Сначала не очень хорошо. Но потом прошло время, и я понял, что все к лучшему. Буквально через две недели после этого случая я начал постоянно играть в основном составе", – рассказал Сидорчук в программе Трендец.

Напомним, Сергей – воспитанник запорожского Металлурга. В Динамо перешел в 2013 году. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи. Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 3,5 млн евро.

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