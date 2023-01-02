"Иногда даже не ходили мыться на заезде после первой тренировки, а сразу шли к кому-нибудь в номер играть в джокер. Многие играли очень прилично. Практиковали игру и в автобусе на дальние выезды – на задних сиденьях было удобно расположиться.

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Мастеров хватало. Юрий Маркин, Сергей Ключик, Олег Липский, которого, к сожалению, уже нет с нами. Застал и игру Юрия Николаевича Вернидуба, которому везло за карточным столом", – признался Акопян в интервью Fanday.

Добавим, что Вернидуб дважды выступал в составе запорожского Металлурга – с 1989 по 1993 и в 2001 году.

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