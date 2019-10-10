Вернидуба сватают в Азербайджан – специалист опроверг наличие предложения от тамошнего клуба

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал слухи относительно возможного прихода на пост главного тренера азербайджанского Сабаха.

"Поверьте, мне нечего рассказать о визите в Баку. Во всяком случае, ничего конкретного я вам сказать пока не могу. В последнее время я был не только в Азербайджане. Нет, конкретного предложения от Сабаха не было.

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Об обсуждении условий речь вообще не заходила. Было просто общение. Никакой конкретики не было", – опроверг слухи Вернидуб в комментарии Azerisport.

Напомним, Вернидуб возглавлял Зарю с 2011 по 2019 годы. Ранее наставник заявлял, что не поедет тренировать в Россию.

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