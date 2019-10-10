toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ РУМЫНИЯ U-21 - УКРАИНА U-21 ЕВРО-2020

Вернидуба сватают в Азербайджан – специалист опроверг наличие предложения от тамошнего клуба

22:01 41 Читати українською
Вернидуба сватают в Азербайджан – специалист опроверг наличие предложения от тамошнего клуба
Юрий Вернидуб / фото: ФК Заря

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал слухи относительно возможного прихода на пост главного тренера азербайджанского Сабаха.

"Поверьте, мне нечего рассказать о визите в Баку. Во всяком случае, ничего конкретного я вам сказать пока не могу. В последнее время я был не только в Азербайджане. Нет, конкретного предложения от Сабаха не было.

Вернидуб рассказал, какие клубы рассматривает для продолжения карьеры

Об обсуждении условий речь вообще не заходила. Было просто общение. Никакой конкретики не было", – опроверг слухи Вернидуб в комментарии Azerisport.

Напомним, Вернидуб возглавлял Зарю с 2011 по 2019 годы. Ранее наставник заявлял, что не поедет тренировать в Россию.

"Ехать в Реал или Барселону, чтобы сделать селфи?": Юрий Вернидуб – о стажировке в Испании, Лунине и Скрипнике в Заре

blog_ava
Гвардиола назвал одного игрока, которого не продал бы даже за полмиллиарда евро
15:07
1169
Теги
Мир Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Азербайджан Сабах Сабах
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
19
мин
Украина
21:45
Литва
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук