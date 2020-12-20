"Наши политики любимые, депутаты говорят непонятно что, а потом сидят у власти десятилетиями. Творят, шумят и разваливают. А потом приходят новые, а те говорят, что они ничего не могут, а мы можем.

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Вы себя показали уже 5 раз, а наши люди тупо смотрят на это, тупо идут и за них голосуют. Только в нашей стране может быть такое. Как можно голосовать за тех, кто разграбил эту страну и довел ее до ручки? Это просто цирк.

За кого голосовал? За Зеленского. Не жалею ли? Нет. За два года могут обнаружить, что он что-то украл, что у него офшоры? Что он сделал? Он ничего не делает, он президент. Может, у него просто такое окружение, которое тихо... Это да.

Он точно сильнее и честнее предыдущего президента (Петр Порошенко – прим.), который вместе со своими депутатами полностью ограбил нашу страну. Это не так? Сейчас он говорит, что если придет к власти, то все сделает по-новому. Рассказывает, какой плохой Зеленский, потому что с COVID-19 не борется", – сказал Вернидуб в интервью SportArenaTV.

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