"Победа над Шахтером? Мы 2:0 их обыграли, а должны были забивать как минимум 4-5. Контроль мяча у них потрясающий, на своей половине – контролируйте хоть до упаду, мое задание было в нижнем блоке сыграть правильно, после отбора выйти в контригру.

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Во второй игре да, моменты были, я в первом тайме не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не следует так играть, мы не имеем права играть так. Во втором тайме мы немного изменили игру. Вроде бы на поле вышли футболисты, которые являются основными в Шахтере.

Да, у них тоже были моменты, но и у нас начали появляться моменты. Мы тоже неплохо совершали переход из атаки в оборону. Я думаю, что нас это вознаградило, что мы забили в конце и сравняли", – рассказал Вернидуб в шоу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Шериф под руководством украинского специалиста стал настоящим открытием этого сезона: команда победила Реал и Шахтер на групповом этапе ЛЧ, а весной будет играть в плей-офф Лиги Европы против Браги. Второй матч с "горняками" завершился ничьей (1:1).

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