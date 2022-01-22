Вернидуб вспомнил, как его пытались соблазнить взяткой
Украинский наставник Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о попытках коррумпировать его.
"Был случай. Звонил агент: "Возьми футболиста, хороший футболист. Если все выйдет – три розы". Какие розы? Я поначалу не понял.
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Оказалось, что три розы – это три тысячи. Ребята, в футбол по знакомству не играют. Потому даже разговор не начинайте.
А больше ничего подобного не было и не предлагали. Потому что точно знают, что я никогда не возьму. Я хочу спокойно спать, у меня достаточно неплохая зарплата в клубе – мне этого достаточно", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".
Напомним, Юрий Николаевич за свою тренерскую карьеру успел поработать с запорожским Металлургом, Зарей, солигорским Шахтером и тираспольским Шерифом.
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