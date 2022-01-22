"Был случай. Звонил агент: "Возьми футболиста, хороший футболист. Если все выйдет – три розы". Какие розы? Я поначалу не понял.

Вернидуб назвал топ-3 украинцев, которых мечтал бы видеть в Шерифе

Оказалось, что три розы – это три тысячи. Ребята, в футбол по знакомству не играют. Потому даже разговор не начинайте.

А больше ничего подобного не было и не предлагали. Потому что точно знают, что я никогда не возьму. Я хочу спокойно спать, у меня достаточно неплохая зарплата в клубе – мне этого достаточно", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Юрий Николаевич за свою тренерскую карьеру успел поработать с запорожским Металлургом, Зарей, солигорским Шахтером и тираспольским Шерифом.

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