"Вы знаете, я скажу так, мы попали в самую точку. В конце сборов взяли этого парня, на место Бизиманы, который уехал в другой клуб. Это вариант Бизиманы в лучшей версии.

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Икенна намного моложе Бизиманы – 22 года. Намного быстрее. В плане борьбы тоже ни в чем не уступает. Поэтому мы взяли футболиста очень неплохого уровня. Надеюсь, он будет прогрессировать и двигаться дальше", – цитирует Вернидуба пресс-служба Кривбасса.

Напомним, криворожане арендовали Икенну у болгарского Левски до конца сезона с правом выкупа. О сделке официально было объявлено еще 11 февраля, однако нигериец добрался до Украины лишь в начале марта и несколько недель набирал игровую форму.

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