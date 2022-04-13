"Я скажу один раз и последний. Даже футболисты, которые поразъезжались, потому что им разрешили заявляться – это не то время, когда нужно ехать и продолжать играть. Это моя позиция. Все они очень хорошо физически подготовлены, можно за две недели подготовиться очень хорошо, поверь мне... Если ты действительно любишь свою матушку Украину, то пойдешь и будешь ее защищать, не задумываясь... Это моя позиция, возможно, я прав, а, возможно, нет.

Динамо и Шахтер за границей? Я против. Почему они там должны быть и тренироваться? А остальные сидят здесь. Как это? Если мы что-нибудь делаем, то делаем это для всех. Я всегда говорил – все должны были в одинаковой ситуации, а не так, что одни уехали, а другие остались.

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Сколько я читаю о тех, кто пошел в терроборону? Мой сын тоже в терробороне. Почему они должны так поступать, а другие по-другому? Мне это непонятно. У моего младшего сына проблемы с левой рукой с рождения, но он тоже в терробороне, автомат может разобрать и собрать, помогает, волонтерит.

Я не понимаю, когда человек здоров, может все делать, две руки и две ноги, голова на месте... Я не понимаю эти слова: "Я делаю то, что могу лучше, а на передовой те, кто лучше воюет". Постой, сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Если человек не делает хорошо работу на передке, то можно помочь и здесь, помогая другим. То же, что и я. Я же не говорю, что я впереди поезда. Я выполняю работу, которой помогаю нашим ребятам, а они выполняют другую работу", – резюмировал Вернидуб в интервью Pressing.

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