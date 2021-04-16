В рамках 28-го тура чемпионата Молдовы действующий чемпион и безапелляционный лидер гостил у Сперанцы, которая идет над зоной вылета. Команда из Тирасполя не оставила своему сопернику шансов, забив 10 "сухих" мячей.

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Отметим, что в составе Сперанцы на поле появилось сразу шесть украинцев, самый известный среди которых – бывший форвард Волыни, Вереса, Львова и ряда других клубов Дмитрий Козьбан.

После игры Юрий Вернидуб так оценил результат: "Что комментировать. Полное преимущество. Счет говорит сам за себя. Такие игры трудно комментировать. Я думал, что будет хоть какое-то сопротивление. А так... Когда все так легко дается. Это говорит о том, что команда наша сильнее на голову. Другого я не вижу".

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