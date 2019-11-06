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Вернидуб вел переговоры с солигорским Шахтером, но они ничем не закончились, – сын экс-тренера Зари

22:30 27 Читати українською
Вернидуб вел переговоры с солигорским Шахтером, но они ничем не закончились, – сын экс-тренера Зари
Виталий Вернидуб / Фото из открытых источников

Защитник луганской Зари Виталий Вернидуб прокомментировал информацию о назначении его отца, известного тренера Юрия Вернидуба, наставником солигорского Шахтера.

"Были переговоры с солигорским Шахтером, однако они ничем не закончились. Отец пока ни с кем не договорился. Надеюсь, он сделает правильный выбор", – сказал Виталий Вернидуб в интервью азербайджанскому изданию Azerisport.com.

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Напомним, ранее СМИ сообщали о переговорах экс-тренера Зари с белорусским клубом. Сам Юрий Вернибуд не подтвердил, но и не отрицал возможности возглавить Шахтер. 5 ноября солигорская команда рассталась с 60-летним российским специалистом Сергеем Ташуевым.

Отметим, что в текущем чемпионате Беларуси солигорский Шахтер занимает третье место, уступая только Динамо Брест и БАТЭ.

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