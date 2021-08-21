"Сейчас, в принципе, уже успокоился и понимаю: половину дела мы сделали. 25 августа матч, и я понимаю, что нас ждет в Загребе. Там мы будем играть против всей Хорватии. Ведь Динамо – это можно сказать, и есть вся Хорватия.

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Думаю, самое важное – донести до своих ребят мысль, что мы действительно сделали половину дела. Но его нужно довести до конца. А для этого надо выходить на поле, как я всегда говорю, с горячим сердцем и холодной головой. Динамо – очень хорошая команда. Действительно европейского уровня", – цитирует Вернидуба Матч ТВ.

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Напомним, в первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов подопечные Вернидуба неожиданно разгромили загребское Динамо со счетом 3:0. Ответный матч состоится 25 августа в 22:00.

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