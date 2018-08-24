Вернидуб: Украина для меня все, если надо будет – я всегда готов стоять в первых рядах

Наставник луганской Зари Юрий Вернидуб поздравил с Днем Независимости Украины.

"В День Независимости хотелось бы пожелать мира, спокойствия, чтобы наша страна процветала. То, что сейчас происходит, никому не нравится.

Надеюсь на то, что придет мир, придет покой, придет экономический рост. Нужно потерпеть. Возможно, в этот раз люди сделают правильный выбор и найдутся те лидеры, которые смогут возродить нашу страну.

Для меня Украина – все. Мне могут не нравиться руководители страны, может не нравиться многое. Но это – наша страна. Мы в ней родились, мы в ней живем, она нам все дала.

Фонсека, Раванелли, Кендзера и другие иностранцы с УПЛ заговорили на украинском в честь Дня Независимости

Если надо будет – я всегда готов стоять в первых рядах. Это не просто слова, это так и есть. Меня так воспитали родители.

Всегда говорят, что родина там, где ты родился. Я родился в Житомире. Мне очень нравится этот город, там живут почти все мои родственники.

Конечно-же, Запорожье, в котором мы живем. Здесь есть прекрасные места, одно из них –Хортица. Люблю туда ездить, и с семьей, и сам. Когда-то там было становление нашего казачества. Это знаковое место.

Тем более, моя фамилия Вернидуб, а там есть дуб, которому 300 лет. Подойдешь к нему, приклонишься, обнимешь, и становится гораздо легче", – сказал Вернидуб в комментарии FootballHub.