"Я очень уважаю Шевченко. Но делать это публично... Вы должны были сесть с тем же Павелко и все разложить по полочкам. И не выносить эту грязь, зачем? Не поделили деньги? Поэтому я всегда и говорю, что я не хочу получать деньги, я хочу их зарабатывать. Пусть они небольшие, не такие, как они зарабатывают, но мне этого достаточно.

Экс-игрок сборной Украины дал совет Петракову по итогам трех стартовых матчей

Не обращались ко мне по работе в сборной Украины? Нет, никто не обращался. Я очень рад и счастлив, что сборную возглавил Саша Петраков. Мы с ним общаемся. Он меня по телефону поздравил с выходом в групповой этап ЛЧ, я его – после Франции. Нормальные отношения. Искренний и честный человек. Такого, как он, – нет.

Все говорят, что сборная еще не его команда. Как не его? Изменить схему не так просто, даже с теми же футболистами, а он это сделал за неделю. У него не было времени, как у Шевченко. Андрей Николаевич мог договориться, чтобы сместили весь чемпионат. У Петракова нет таких полномочий. Никто не слушал тренеров клубов, потому что это нужно было для сборной.

А сейчас Петраков пришел, и мало того, что за неделю до игры назначили, так и травм куча. Почему этого человека вешают больше грехов, а там – бог и царь? Так не бывает. Все люди разные", – поделился Вернидуб в шоу Трендец на YouTube.

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