Вернидуб убежден, что Заря может оставить Динамо без Лиги чемпионов

Украинский тренер Юрий Вернидуб оценил перспективы Зари, которой он отдал 9 лет своей карьеры.

Специалист верит, что луганчане способны навязать Динамо борьбу за второе место.

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"Хорошо знаю плюсы и минусы тех ребят, которые сейчас есть в Заре. Хорошая команда, не зря они конкурируют с Динамо. При хорошем стечении обстоятельств могут легко побороться и занять второе место", – рассказал Вернидуб ПроФутболу.

Напомним, после 23 туров УПЛ второй идет именно Заря. Луганчане и Динамо имеют по 46 очков, но киевляне уступают по личным встречам.

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