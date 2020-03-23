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Вернидуб убежден, что Заря может оставить Динамо без Лиги чемпионов

12:16 9 Читати українською
Вернидуб убежден, что Заря может оставить Динамо без Лиги чемпионов
Динамо – Заря / Сайт киевлян

Украинский тренер Юрий Вернидуб оценил перспективы Зари, которой он отдал 9 лет своей карьеры.

Специалист верит, что луганчане способны навязать Динамо борьбу за второе место.

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"Хорошо знаю плюсы и минусы тех ребят, которые сейчас есть в Заре. Хорошая команда, не зря они конкурируют с Динамо. При хорошем стечении обстоятельств могут легко побороться и занять второе место", – рассказал Вернидуб ПроФутболу.

Напомним, после 23 туров УПЛ второй идет именно Заря. Луганчане и Динамо имеют по 46 очков, но киевляне уступают по личным встречам.

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Динамо Киев Динамо Киев Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Заря Заря
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