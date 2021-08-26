"У меня было предчувствие, что из третьей корзины попадется Шахтер, клуб из моей родной страны.

Лига чемпионов 2021/22: Шахтер получил соперников в групповом турнире – дежавю с грандами и "украинский след"

Это захватывающая группа с топ командами из Италии, Испании и Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы быть конкурентоспособными. Я верю в ребят. Мы сейчас живем будто в сказке и хотим, чтобы она продолжалась как можно дольше", – цитирует Вернидуба сайт УЕФА.

Напомним, на групповом этапе ЛЧ молдавский Шериф встретится с Шахтером, Интером и Реалом.

Вернидуб вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов, Зальцбург второй раз одолел Брондбю