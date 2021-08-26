Вернидуб: У меня было ощущение, что Шерифу достанется Шахтер
22:54 - Читати українською
Украинский тренер Шерифа вернется на родину в рамках Лиги чемпионов.
"У меня было предчувствие, что из третьей корзины попадется Шахтер, клуб из моей родной страны.
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Это захватывающая группа с топ командами из Италии, Испании и Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы быть конкурентоспособными. Я верю в ребят. Мы сейчас живем будто в сказке и хотим, чтобы она продолжалась как можно дольше", – цитирует Вернидуба сайт УЕФА.
Напомним, на групповом этапе ЛЧ молдавский Шериф встретится с Шахтером, Интером и Реалом.
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