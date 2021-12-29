Украинский специалист покинул Шахтер Солигорск 31 августа, когда "горняки" шли лидером таблицы. Команду "подхватил" Роман Григорчук и удачно завершил триумфальный сезон.

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"Медалями будут награждены как представители нынешнего тренерского штаба, так и предыдущего. Что касается игроков, то для получения медалей нужно было сыграть в 25% матчей", – сообщает SportArena со ссылкой на пресс-службу Шахтера С.

Добавим, что Вернидуб уже нашел новую работу – 18 декабря подписал контракт с Шерифом, который после 20 туров уверенно возглавляет чемпионат Молдовы.

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