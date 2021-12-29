Вернидуб также получит золотую медаль чемпионата Беларуси
Коллекция наград Юрия Вернидуба пополнится золотой медалью белорусского чемпионата.
Украинский специалист покинул Шахтер Солигорск 31 августа, когда "горняки" шли лидером таблицы. Команду "подхватил" Роман Григорчук и удачно завершил триумфальный сезон.
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"Медалями будут награждены как представители нынешнего тренерского штаба, так и предыдущего. Что касается игроков, то для получения медалей нужно было сыграть в 25% матчей", – сообщает SportArena со ссылкой на пресс-службу Шахтера С.
Добавим, что Вернидуб уже нашел новую работу – 18 декабря подписал контракт с Шерифом, который после 20 туров уверенно возглавляет чемпионат Молдовы.
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