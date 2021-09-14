Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин считает, что у подопечных Роберто Де Дзерби не будет проходных матчей в группе Лиги чемпионов.

"У Шахтера задача одна – выигрывать. Других нет. Мы же не просто попали в группу Лиги чемпионов, чтобы там отсиживаться. Только выигрывать.

Вернидуб – о дуэли с Шахтером: Для интереса посмотрел даже несколько матчей Сассуоло прошлого сезона

Относительно первого матча с Шерифом... Вернидуб создал футбольное чудо – впервые в истории вывел Шериф в Лигу чемпионов. Уже только поэтому можно оценить вклад, который он внес в развитие команды. И то, какой футбол она сегодня показывает, достойно аплодисментов.

До квалификации Лиги чемпионов никто не верил, что они попадут в группу, а здесь от игры к игре Шериф показывал себя солидной, достойной командой. У Вернидуба как тренера была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и он ее свершил. Считаю, когда человек достигает целей, которые ставит перед собой, значит, он на правильном пути. Он молодец.

Многие пишут, что Шахтеру уже гарантировано третье место в группе. В Лиге чемпионов никому ничего не гарантировано. Мы можем посмотреть на прошлый сезон в этом турнире – там тоже многим было «гарантировано», но в итоге получилось по-другому. Здесь каждое очко нужно отвоевывать, зарабатывать. Никакой недооценки вообще не должно быть. По большому счету здесь все равны", – сказал Палкин в комментарии Shakhtar News.

Напомним, поединок между Шерифом и Шахтером состоится в среду, 15 сентября. Начало встречи в 19:45.

Шахтер провел спокойную репетицию перед ЛЧ – "горняки" победили СК Днепр-1 и стали главным преследователем Динамо