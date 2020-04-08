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Вернидуб сохраняет оптимизм, несмотря на поражение от Милевского и Ко

8 апреля 23:54 13 Читати українською
Вернидуб сохраняет оптимизм, несмотря на поражение от Милевского и Ко
Юрий Вернидуб / Фото из открытых источников

Украинский наставник солигорского Шахтера верит в общий успех своей команды в Кубке Беларуси.

"Динамо, думаю, заслуженно сегодня выиграло. Мы пропустили в течение десяти минут два мяча – этого было достаточно. Они сели назад, понимая, что мы будем бежать вперед, и действовали на контратаках. Они хорошо это делают. Мы же не смогли забить . Если бы забили, было бы больше шансов. Можно сказать, что сегодня был только первый тайм – есть еще вторая игра.

Бенефис украинцев в поединке Динамо Брест и команды Вернидуба – видео голов

0:2 – счет, который не сильно пугает. Можно выходить, играть, забивать и отыгрывать. После второй игры будет видно, кто выйдет в финал. Проблема в том, что забить не можем. И нападающие есть... Сказать, что у атакующих игроков нет моментов тоже нельзя. Уже, наверное, у каждого шансы были. Есть над чем работать. Значит, еще не до автоматизма довели то, что они должны делать", – цитирует Вернидуба официальный сайт Шахтера.

Напомним, в первом кубковом полуфинальном матче подопечные Вернидуба уступили брестскому Динамо 0:2 и значительно ухудшили свои шансы на выход в финал турнира.

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Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Динамо Брест Динамо Брест
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