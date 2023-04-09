Главный тренер криворожан Юрий Вернидуб после победы над луганчанами (1:0) в 20-м туре УПЛ решил присвоить своей команде более достойную кличку.

"Все ребята молодцы. Нет никого, чтобы о нем я мог сказать что-то плохое. Все отыграли на максимум – очень им благодарен!

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Да, после игры с Вересом я заявил, что они теперь могут называться "мужиками". Но "мужики" – это была Заря, и думаю, что у луганчан это имя останется. Поэтому можем называть наших ребят "казаками"!

К тому же, большую половину жизни я провел в Запорожье, фамилия "Вернидуб" казацкая, поэтому пусть мои подопечные будут называться "казаками"! Ведь казаки – свободные люди, которые любят свободу, не хотят ходить под чьим-то ярмом. И это сравнение очень классное!" – сказал Вернидуб в послематчевом комментарии.

Напомним, после 20-ти туров Кривбасс в турнирной таблице УПЛ идет шестым, имея в своем активе 28 очков.

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