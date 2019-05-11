Вернидуб: Сколько еще буду работать в Заре? Пожалуй, только Бог знает

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб дал понять, что пока остается в луганской команде, но не против попробовать себя в более амбициозном проекте, чтобы не строить каждые полгода новую команду.

"Я не защищаю свое тренерское место. После таких матчей, как с Ингульцом, я готов на радикальные шаги. У меня была мечта попасть в финал и сыграть с Шахтером 15 мая на Славутич-Арене в Запорожье, где я сейчас живу и который был родным для моего покойного отца. Но не получилось, это был сильный удар по мне.

Я не ищу оправданий, но думаю, что все равно слишком много у нас изменений в команде каждые полгода. Очень трудно каждые полгода делать что-то новое. По сравнению с зимой у нас ушли Сваток и Гордиенко. Плюс Рафаэль, Харатин.

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Мне также хочется достигать каких-то вершин, но приходится каждые полгода подготовить, потом снова начинать сначала... Появляется футболист – он снова продается. Понимаю, что это наша жизнь, экономическая ситуация в стране, но все равно тяжело.

Хочется уже поработать так, чтобы были конкретные задачи, были приобретены сильные футболисты. Но я все равно благодарен клубу, я уже 10-й год здесь работаю. Этот клуб сделал из меня того, кем я есть. Я, как тренер, также получил большой опыт работы, особенно с молодежью.

Такие ребята как Петряк, Малиновский, которых я считаю своими воспитанниками, прошли нашу школу, клуба Зари. Тот же Будковский, Андриевский, пожалуй, 10 пальцев не хватит, чтобы сосчитать.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Респект клубу Заря. Я этот клуб любил, люблю и буду любить. Жизнь продолжается. Все равно придет время, когда где-то надо попрощаться. Я к этому готов всегда, и будем двигаться дальше. Но этот клуб я никогда не забуду.

Сколько я еще буду работать в Заре? Пожалуй, это лишь один Бог знает. Я готов работать главным тренером, это дает мне радость и счастье, финансовое благополучие, я не боюсь этих слов. К тому же, я работаю с молодыми сильными ребятами, которые при мне становятся футболистами. Что еще нужно? Поэтому буду работать, пока не придет время и президент не скажет, что пора. Соберусь, пожму руку и будем искать другие, как говорится... Будут вызовы – пойду. Не будет... Но чтобы идти абы куда – это точно не для меня. Лучше уж тогда оставаться дома и пойти на обычную работу. Я из простой семьи, я простой человек и не боюсь любой работы", – сказал Вернидуб на пресс-конференции после матча с Динамо.