Вернидуб: Сикан посидит в Шахтере год-два, не играя, и пропадет

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб считает, что 18-летний украинский форвард Шахтера Даниил Сикан не имеет перспектив в донецком клубе.

"Если бы у меня была еще одна возможность, я бы взял в аренду, но не более двух игроков Шахтера и не более двух из Динамо. Кем те футболисты пришли в Зарю, кто о них знал? Я понимаю, что они на самом деле воспитанники академии Шахтера – не команды, а академии.

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Я всегда благодарю тренеров, у которых эти ребята воспитывались. Огромное спасибо им, это подтверждает, что академия Шахтера действительно на высоком уровне и воспитывает достойных ребят.

Только непонятно, почему им не давали возможности в Шахтере: команда – лидер, постоянный участник Лиги чемпионов, другие задачи и амбиции, а этим ребятам было сложно. Я также думаю, что Сикан посидит там год-два, не играя, и пропадет", – цитирует Вернидуба UA-Football.

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