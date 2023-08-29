"Доволен ли игрой? Скажем так, ни мы, ни Оболонь не наиграли на 3 очка. Ничейный результат закономерен. Замены на 65-й? Хотели добавить скорости. Начали игру в 19:00, даже подумать не могу, что было бы, если бы начали в 17:00. Что могли, то сделали. По очку взяли – идем дальше.

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Не хватило Хомченовского? Он приехал с нами, общался с ребятами. Но капитан – это капитан. Рассчитываю, что дадут 1 матч за ту красную. Кривбасс набрал очко или потерял 2? Думаю, потерял. Так же может сказать Иващенко. Что есть, то есть. Тяжелая игра, борьба, Оболонь играет в 5 защитников, 10 футболистов за линией мяча, нелегко взламывать эту команду", – поделился Вернидуб в послематчевом комментарии.

Напомним, Оболонь и Кривбасс голов не забивали в очной встрече. Поединок начался в 19:00, но жара в Киеве давала о себе знать – термометр показывал +34 за час до начала игры.

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