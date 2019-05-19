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Вернидуб: Шахтер – сильнейшая команда Украины на данный момент

19 мая 21:27 121 Читати українською
Вернидуб: Шахтер – сильнейшая команда Украины на данный момент
Юрий Вернидуб / фото: ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал матч против Шахтера (0:1), отметив высокий уровень желания и самоотдачи своих футболистов.

 
Жуниор Мораес 11’
11’ Жуниор Мораес

"У нас осталось три игры. Будем биться до конца. Игра была неплохая. Пропустили гол на 10-й минуте уже, но не опустили руки. Агрессивно встречали соперника, не давали принимать мяч спокойно и думать. Возможно, это поспособствовало тому, что счет так и остался минимальным.

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Я сказал ребятам в раздевалке, что если бы мы с первых матчей чемпионата с таким желанием и самоотдачей, то, думаю, уже давно бы решили свою задачу. Потрепали бы нервы и Шахтеру, и Динамо.

Поздравляю Шахтер с победой в Кубке Украины и в чемпионате. Эта команда, на данный момент, самая сильная в Премьер-лиге", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

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