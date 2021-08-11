"Думаю, была очень хорошая игра. Игра европейского уровня, не побоюсь этого слова. Мы играли с очень сильным соперником, постоянным участником групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мы справились со своей задачей.

Вернидуб с Шерифом пробился в плей-офф Лиги чемпионов, Харатин помог Ференцварошу пройти пражскую Славию

Мы очень хорошо проанализировали Црвену Звезду. Сделали то, что должны были сделать. Сегодня я могу назвать своих ребят настоящими мужчинами, настоящей командой, которая билась за результат. Которая очень хочет пройти дальше. Минимальную задачу мы выполнили. Но я хочу и, надеюсь, они очень хотят наконец попасть в группу Лиги чемпионов.

Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и

наслаждайся просмотром топовых матчей!

Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka

и коктейлях тут.

На мой взгляд, если брать в общем игру, мы больше заслуживали победу. Пусть на меня не обижается клуб Црвена Звезда – мы больше этого хотели. У нас больше было моментов, мы забили свой мяч и у нас было достаточно контратак, в которых должны были забивать. Думаю, мы заслужили эту победу", – цитирует Вернидуба официальный сайт Шерифа.

Напомним, команда украинского специалиста создала едва ли не самую громкую сенсацию третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, выбив из турнира Црвену Звезду. Матч в Сербии Шериф свел к ничьей, а дома одержал минимальную победу. Последним барьером для чемпиона Молдовы перед групповым турниром ЛЧ станет загребское Динамо.

Бенфика победила Спартак с голом имени Яремчука – украинец топово дебютирует за "орлов", но до ЛЧ лиссабонцам ещё далеко