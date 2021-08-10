Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

Славия Прага – Ференцварош - 1:0 (0:2)

Гол: Масопуст, 36

Удаление: Чивич, 84

Шериф – Црвена Звезда – 1:0 (1:1)

Гол: Арболеда, 45+2

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Пражская Славия в родных стенах была настроена на камбэк в поединке с Ференцварошем. Чехи открыли счет довольно быстро, что еще больше мотивировало хозяев. Несмотря на мощное давление от игроков Славии, венгры все же удержали необходимое для себя преимущество и по сумме двух матчей пробились в следующий раунд турнира. В стартовом составе Ференцвароша вышел игрок сборной Украины Игорь Харатин, который ценой желтой карточки останавливал чехов. Ближе к концу игры усилить атаку вышел еще один украинец Александр Зубков, но не отметился результативными действиями.

В параленому матче Шериф во главе с Юрием Вернидубом разыгрывал еще одну путевку в плей-офф с Црвеной Звездой после ничьей в первой встрече. Гол молдаван в конце первого тайма определил победителя двухматчевого противостояния. Не пустить команду украинского специалиста в групповой этап Лиги чемпионов будет пытаться победитель пары Динамо Загреб – Легия.

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