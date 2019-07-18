Вернидуб резко осудил натурализацию иностранных игроков

Экс-наставник луганской Зари рассказал о своем отношении к натурализации легионеров.

"Категорически нет, это не должно происходить. Зачем это нужно? Что, молодых, хороших футболистов нет? Мы все доказали на чемпионате мира U-20. Я еще понимаю натурализацию, когда тот же бразилец, ему 23 года, он очень талантливый и хочет жить именно в Украине, любовь нашел, у него есть большая перспектива.

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Но когда натурализуют футболиста, которому 30? Я тогда не понимаю, зачем? Какой смысл? Будет больше проблем. Слава богу, что сейчас все решилось. Хотя Мораес – очень сильный футболист, достойно играл как за Шахтер, так и за Динамо", – сказал Вернидуб в интервью ХSPORT.

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