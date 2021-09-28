"Для любого тренера сыграть на Сантьяго Бернабеу в Мадриде – мечта, и я в этом плане не исключение. То же самое могу сказать и о другом легендарном стадионе – Сан-Сиро.

Вернидуб сравнил заработок времен Зари с Шерифом – неожиданный результат

Противостоять на легендарных аренах таким клубам, как Реал и Интер, да еще и на стадии группового этапа Лиги чемпионов – дорогого стоит", - сказал Вернидуб в комментарии Meta Ratings.

К слову, ранее специалист по луганской Зарей соревновался с Манчестер Юнайтед на знаменитом Олд Траффорд в групповом раунде Лиги Европы.

Напомним, поединок между Реалом и Шерифом состоится уже во вторник, 28 сентября. Начало встречи в 22:00. В параллельном матче группы D Шахтер принимать Интер.

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