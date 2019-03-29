Вернидуб рассказал о кадровых проблемах Зари перед матчем с Динамо

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб рассказал о готовности команды к матчу с Динамо.

"Сашу Караваева я вчера видел во время товарищеской встречи с Металлургом. Уверен, все будет хорошо. Врачи сборной и Зари сделали все возможное. Нужно время, чтобы эти рассечения затянулись. Напомню, что у него их два. Завтра он потихоньку начнет работать, а дальше будем смотреть. Если сможет играть против Динамо, то хорошо. Если нет, то будем искать альтернативы. Но я верю в Сашу. Он боец. И сделает все, чтобы быть готовым к игре с Динамо.

Караваев – о своей травме: Сначала был страх, неприятный момент: мясо, кость

Михайличенко в любом случае, как вы понимаете, пропустит игру с Динамо. Сейчас он восстанавливается после микротравмы и нужно приложить все усилия, чтобы к игре со Львовом он был готов. У Арвеладзе небольшое повреждение – задняя поверхность бедра. Посмотрим, что будет дальше и что скажут врачи, но надеюсь, что с завтрашнего дня он уже будет в общей группе.

Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ

Что касается Артема Громова, то у него также микротравма и в общей группе он пока еще не работает. Здесь многое зависит от него", – рассказал Вернидуб в комментарии официальному сайту ФК Заря.