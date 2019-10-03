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Вернидуб рассказал, какие клубы рассматривает для продолжения карьеры

11:32 65 Читати українською
Вернидуб рассказал, какие клубы рассматривает для продолжения карьеры
Юрий Вернидуб / ФК Заря

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал, в каких странах рассматривает варианты работы.

"Пока знакомлюсь с возможными вариантами трудоустройства в странах СНГ. Но не спешу. Если принимать команду, то не раньше декабря, потому что сейчас разгар сезона. Нужно время, чтобы познакомиться, провести подготовку.

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Если это будут Беларусь, Казахстан, Литва или другие страны, хочется, чтобы новая команда была амбициозной, ставила высокие задачи, и президент клуба болел футболом. Но таких президентов сейчас немного", – цитирует Вернидуба Sport Arena.

Вернидуб возглавлял Зарю с 2011 по 2019 годы. Ранее наставник заявлял, что не поедет тренировать в Россию.

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